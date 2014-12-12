Απεβίωσε ο Νικόλαος Θεριμιώτης
Κηδείες | 14 Οκτ 2025, 10:14
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο Νικόλαος Θεριμιώτης
Η κηδεία του τελεστεί σήμερα και ώρα 17:00 στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ζαχαρούλα, Κωνσταντίνα και Βασίλειος, Κωνσταντίνος και Ελένη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 4.30 μ.μ.
2)Ο καφές θα δοθεί στο καφέ «Dude» στη Γιάννουλη
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος"
