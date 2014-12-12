Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο Νικόλαος Θεριμιώτης

Η κηδεία του τελεστεί σήμερα και ώρα 17:00 στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ζαχαρούλα, Κωνσταντίνα και Βασίλειος, Κωνσταντίνος και Ελένη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 4.30 μ.μ.

2)Ο καφές θα δοθεί στο καφέ «Dude» στη Γιάννουλη

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος"