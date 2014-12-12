Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Νικόλαος Μπάκας

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 14:00 στον Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων (Νέα Πολιτεία) Λάρισας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αλεξάνδρα Μπάκα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βαλεντίνα-Σαράντος, Παναγιώτης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γαβριήλ, Νικόλας, Αλέξανδρος

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 13:30 μ.μ.

2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων Σπήλιος

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκατζάς»