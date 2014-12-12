Απεβίωσε ο Νικόλαος Μπάκας
Κηδείες | 05 Νοε 2025, 13:58
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Νικόλαος Μπάκας
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 14:00 στον Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων (Νέα Πολιτεία) Λάρισας
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αλεξάνδρα Μπάκα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βαλεντίνα-Σαράντος, Παναγιώτης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γαβριήλ, Νικόλας, Αλέξανδρος
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 13:30 μ.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων Σπήλιος
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκατζάς»
