Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Ντασογλου.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025 και ώρα 12:00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο νέο κοιμητήριο Λάρισας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασιλική – Βασίλειος Μανάφας, Ελένη – Αριστείδης Θεοχάρης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βένια, Χρήστος, Κατερίνα-Αποστόλης, Κωνσταντίνος-Στεργιανή, Γεωργία-Λυδία

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Παναγιώτης, Αριστείδης, Ευθύμης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 11:30.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του νέου κοιμητηρίου.