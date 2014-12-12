Απεβίωσε ο Παναγιώτης Ντασογλου
Κηδείες | 13 Αυγ 2025, 19:15
Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Ντασογλου.
Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025 και ώρα 12:00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο νέο κοιμητήριο Λάρισας.
Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασιλική – Βασίλειος Μανάφας, Ελένη – Αριστείδης Θεοχάρης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βένια, Χρήστος, Κατερίνα-Αποστόλης, Κωνσταντίνος-Στεργιανή, Γεωργία-Λυδία
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Παναγιώτης, Αριστείδης, Ευθύμης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 11:30.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του νέου κοιμητηρίου.
