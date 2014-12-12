Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος μαθηματικός, Γεώργιος Αδάμος.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Η σύζυγος: Βάια

Τα παιδιά: Δημήτριος και Ευαγγελία, Αγορίτσα και Αλέξανδρος

Τα εγγόνια: Πασχάλης, Γεώργιος, Στέφανος, Βάιος, Κωνσταντίνος

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκουντόπουλος».