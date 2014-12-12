Στην πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας των γιατρών των δημοσίων νοσοκομείων που πραγματοποιείται την Παρασκευή στην Αθήνα, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας, που κήρυξε η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, θα συμμετέχουν και γιατροί των Νοσοκομείων της Λάρισας.

Σήμερα, στη Λάρισα πρώτη ημέρα της απεργίας γιατροί πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον αύλειο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου με τον πρόεδρο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Λάρισας κ. Νίκο Νταφούλη να σημειώνει, πως στόχος της κινητοποίησης είναι η δημοσιοποίηση των έντονων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, όπως οι καθηλωμένοι μισθοί και η υποστελέχωση.

Άρης Ψύχας ΕΡΤ