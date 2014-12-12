Επιστολή απέστειλαν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Λάρισας προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την ανάγκη αποζημίωσης κατά το τρέχον έτος των στρεμμάτων βαμβακιού, βιομηχανικής τομάτας και μηδικής, ευθύνης ΤΟΕΒ Πηνειού, που επλήγησαν από τη λειψυδρία.

Αναλυτικά, στην επιστολή επισημαίνονται τα εξής:

Στον κάμπο του Νομού Λάρισας οι καλλιέργειες του βαμβακιού, της βιομηχανικής τομάτας και της μηδικής το έτος 2025 αποτέλεσαν τον κύριο όγκο των αρδευόμενων καλλιεργειών. Οι παραπάνω καλλιέργειες είναι υπαίθριες, ιδιαίτερα απαιτητικές και δαπανηρές. Πρόκειται για τις βασικότερες καλλιέργειες στις οποίες επιδίδονται οι παραγωγοί του θεσσαλικού κάμπου, έχοντας επενδύσει εκατομμύρια ευρώ σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, χωρίς να λάβουμε υπόψη τις τιτάνιες προσπάθειες που κατέβαλαν οι Λαρισαίοι παραγωγοί προκειμένου να επανέλθουν τα αντίστοιχα αγροτεμάχια στην παραγωγή μετά τις κακοκαιρίες Daniel και Elias.

Η παραγωγή των ως άνω καλλιεργειών την φετινή χρονιά στις περιοχές της Λάρισας που αρδεύονται από το ΤΟΕΒ Πηνειού στην κατάληξη του δικτύου του (Μελία και άλλες γύρω περιοχές), οδεύει προς τη συλλογή της με πενιχρές αποδόσεις, όσον αφορά το βαμβάκι, της τάξεως των 150 περίπου κιλών/στρέμμα. Αναφορικά με τη βιομηχανική τομάτα, οι αποδόσεις ανήλθαν στις όψιμες φυτεύσεις περίπου στους 6 τόνους/στρέμμα και στη μηδική, μετά τις 15.07.2025 δεν κατέστη δυνατό να συνεχιστεί η παραγωγικότητα της καλλιέργειας. Η ανωτέρω πραγματικότητα έχει αποθαρρύνει πλήρως τους παραγωγούς που με τόσο πείσμα μόχθησαν να συνεχίσουν τις καλλιέργειες αυτές. Η λειψυδρία της φετινής χρονιάς, η ανεπαρκής διαχείριση του υδάτινου αποθέματος σε κεντρικό επίπεδο από τους αρμόδιους φορείς και η μη τήρηση της αποστολής των συμφωνηθέντων ποσοτήτων νερού στην περιοχή του ΤΟΕΒ Πηνειού, είχαν ως αναπόφευκτο τελικό αποτέλεσμα την καταστροφή των καλλιεργειών στην εν λόγω περιοχή.

Οι παραγωγοί όταν αντιλήφθηκαν το μέγεθος της ζημιάς, επικοινώνησαν άμεσα με τους συνεταιρισμούς τους και τον ΤΟΕΒ Πηνειού και εκείνοι αμφότεροι με την σειρά τους με την ΔΑΟΚ, τον ΕΛΓΑ αλλά και στελέχη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. Παρόλα αυτά, μέχρι και σήμερα, δεν μας έχει γνωστοποιηθεί από τους αρμόδιους φορείς με ποιο τρόπο θα αποζημιωθούν οι παραγωγοί. Σύμφωνα με την καταγραφή του ΤΟΕΒ Πηνειού, τα στρέμματα βαμβακοκαλλιέργειας που έχουν πληγεί υπολογίζονται περίπου στα 3.000, ενώ στα 150 στρέμματα ανέρχονται για τη βιομηχανική τομάτα και στα 200 στρέμματα για τη μηδική αντίστοιχα. Εξαιτίας όλων των παραπάνω ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας ώστε να αποζημιωθούν οι παραγωγοί για να μπορέσουν να ζουν, να παράγουν και να στηρίζουν τον τόπο τους και να συνεχίσουν να το κάνουν, παρά το ισχυρό πλήγμα που δέχθηκαν από την καταστροφική χρονιά που άφησε πίσω της η λειψυδρία, με την βοήθεια της πολιτείας.

Για το βαμβάκι, σύμφωνα με όλες τις καλλιεργητικές φροντίδες της καλλιέργειας, το κόστος τους ανέρχεται σε 280-300€/στρέμμα, διακύμανση η οποία οφείλεται στον τρόπο άρδευσης, στο ενοίκιο και στις καλλιεργητικές πρακτικές του εκάστοτε παραγωγού. Η ασφαλιζόμενη αξία της καλλιέργειας στον ΕΛΓΑ ανέρχεται στο ποσό των 209€/στρέμμα.

Για τη βιομηχανική τομάτα, σύμφωνα με όλες τις καλλιεργητικές φροντίδες της καλλιέργειας, το κόστος τους ανέρχεται σε 1.000-1.200€/στρέμμα, διακύμανση η οποία οφείλεται στον τρόπο άρδευσης, στο ενοίκιο και στις καλλιεργητικές πρακτικές του εκάστοτε παραγωγού. Η ασφαλιζόμενη αξία της καλλιέργειας στον ΕΛΓΑ ανέρχεται στο ποσό των 900€/στρέμμα.

Για τη μηδική, σύμφωνα με όλες τις καλλιεργητικές φροντίδες της καλλιέργειας, το κόστος τους ανέρχεται σε 280-300€/στρέμμα, διακύμανση η οποία οφείλεται στον τρόπο άρδευσης, στο ενοίκιο και στις καλλιεργητικές πρακτικές του εκάστοτε παραγωγού. Η ασφαλιζόμενη αξία της καλλιέργειας στον ΕΛΓΑ ανέρχεται στο ποσό των 260€/στρέμμα.

Όπως θα παρατηρήσετε, το κόστος της καλλιέργειας είναι πολύ υψηλότερο από την ασφαλιζόμενη αξία του ΕΛΓΑ συνεπώς αιτούμαστε την άμεση αποζημίωση των παραγωγών μέσω De-Minimis.

Αιτούμαστε επίσης να υπάρξει μέριμνα για την καταβολή της ειδικής ενίσχυσης όπως αυτή ισχύει για τις ανωτέρω καλλιέργειες στους πληγέντες παραγωγούς της περιοχής αυτής.

Με τιμή,

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΤΟΜΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ- ΘΕΣΤΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΘΕΣΓΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ – Η ΝΕΑ ΕΝΩΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ – Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ

ΤΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ»