Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο που αφορά στην αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτικού οδοστρώματος στις θέσεις βλαβών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Τεμπών, με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων.

Η σύμβαση, συνολικού ποσού 72.738,78 ευρώ (58.660,31 € πλέον Φ.Π.Α. 14.078,47 €), υπογράφηκε μεταξύ της ΔΕΥΑ Τεμπών και της αναδόχου εταιρείας «Λατομεία Τυρνάβου Α.Ε.», ενώ το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους της ΔΕΥΑ Τεμπών.

Το έργο κρίθηκε αναγκαίο, καθώς η ΔΕΥΑ Τεμπών δεν διαθέτει τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό και το κατάλληλο εργατοτεχνικό προσωπικό για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών. Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου σε εξειδικευμένο Ανάδοχο, ο οποίος θα προχωρήσει στην κατασκευή των απαιτούμενων αποκαταστάσεων με βάση τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά και τεχνικά πρότυπα και υλικά.

Η παρέμβαση αυτή θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και στη διασφάλιση της ποιότητας του οδικού δικτύου σε όλο το εύρος του Δήμου Τεμπών.

Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΔΕΥΑ Τεμπών στις 9 Οκτωβρίου 2025, παρουσία του Δημάρχου Τεμπών Γιώργου Μανώλη, της μηχανικού της ΔΕΥΑ Τεμπών κ. Τριάδας Ζορμπά και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «Λατομεία Τυρνάβου Α.Ε.» Αθανάσιο Σανίδα.

«Η Δ.Ε.Υ.Α Τεμπών δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια των πολιτών και στη διατήρηση ενός λειτουργικού και ποιοτικού οδικού δικτύου. Με τη σημερινή υπογραφή προχωρούμε ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, αποκαθιστώντας τις φθορές που προκύπτουν από απαραίτητες επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης», δήλωσε ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών, Γιώργος Μανώλης.