Έντονη πολιτική και κοινωνική διάσταση προσλαμβάνει το θέμα των αποζημιώσεων για τις ζημιές από τα φερτά υλικά στις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις της Θεσσαλίας μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας «Daniel» τον Σεπτέμβριο του 2023.

Με καυστική δήλωσή του, ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Βασίλης Κόκκαλης, κάνει λόγο για αδικαιολόγητους αποκλεισμούς πληγέντων αγροτών από την καταβολή των αποζημιώσεων, καταγγέλλοντας ότι η απόφαση της κυβέρνησης ελήφθη χωρίς προηγούμενο έλεγχο και με εξαιρετικά άδικο τρόπο.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε με μία απλή δήλωση και χωρίς καμία επιτόπια αυτοψία ή τεκμηριωμένη διαδικασία, να χορηγήσει αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά, αποκλείοντας σκανδαλωδώς παραγωγούς οι οποίοι είχαν φροντίσει – με δικά τους έξοδα – να καθαρίσουν τα χωράφια τους και να τα επαναφέρουν σε παραγωγική κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Κόκκαλη, το πρόβλημα αφορά χιλιάδες αγρότες σε όλη τη Θεσσαλία, οι οποίοι ελέγχθηκαν από τον ΕΛΓΑ και καταγράφηκαν επισήμως οι ζημιές τους, ωστόσο λόγω του ότι έσπευσαν να αποκαταστήσουν τις εκτάσεις τους πριν την έναρξη της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων, βρέθηκαν εκτός πλαισίου στήριξης.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ δεν δίστασε να μιλήσει για πρακτικές δύο ταχυτήτων, αφήνοντας αιχμές για άνιση μεταχείριση:

«Δυστυχώς φαίνεται πως κάποιοι ήταν… μιλημένοι και κάποιοι άλλοι αντιμετωπίζονται ως κορόιδα. Αυτή η αδικία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή».

Ο κ. Κόκκαλης δεσμεύθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα καταθέσει σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση, με στόχο να διεκδικηθεί ισόποση ενίσχυση για όλους τους αγρότες που έχουν υποβάλει δηλώσεις ζημιάς στον ΕΛΓΑ και έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή των καλλιεργειών και του φυτικού τους κεφαλαίου.

«Η ύπαιθρος δεν μπορεί να τιμωρείται για την υπευθυνότητα και την αποφασιστικότητα των ανθρώπων της. Το κράτος οφείλει να ενισχύσει δίκαια όλους τους πληγέντες και όχι επιλεκτικά», κατέληξε.