Το Θεσσαλικό Θέατρο ενημερώνει για την επιτυχή ολοκλήρωση του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίου Δράματος 2025, που πραγματοποιήθηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου 2025, στη Λάρισα, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και κορυφαία πανεπιστημιακά τμήματα θεατρικών σπουδών της χώρας και του εξωτερικού.

Συνοπτικά στοιχεία διοργάνωσης

Συνολικά συμμετείχαν περισσότερα από 120 άτομα , φοιτητές και φοιτήτριες, πολίτες, μέλη ερασιτεχνικών ομάδων και εκπαιδευτικοί.

, φοιτητές και φοιτήτριες, πολίτες, μέλη ερασιτεχνικών ομάδων και εκπαιδευτικοί. Για πρώτη φορά στην διοργάνωση του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίου Δράματος εκτός από φοιτητές/τριες όλων των πανεπιστημιακών Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών και Θεάτρου της χώρας συμμετείχαν και φοιτητές/τριες του εξωτερικού. Αυτό αποτελεί ορόσημο για την ακαδημαϊκή και καλλιτεχνική συνεργασία. Συγκεκριμένα φιλοξενήθηκαν 20 φοιτητές/τριες από τα Τμήματα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών), του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Σχολή Καλών Τεχνών), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Φιλοσοφική Σχολή) και του Τμήματος Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Σχολή Καλών Τεχνών), Τμήμα SARAS (Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo) του Πανεπιστημίου Sapienza της Ρώμης.

Δράσεις – Περιεχόμενο

Υλοποιήθηκαν εργαστήρια υποκριτικής, κίνησης, φωνητικής αγωγής και σκηνογραφίας , καθώς και ανοιχτές για το κοινό διαλέξεις, παρουσιάσεις και συζητήσεις.

, καθώς και ανοιχτές για το κοινό διαλέξεις, παρουσιάσεις και συζητήσεις. Οι εισηγήσεις έγιναν από τους παρακάτω καταξιωμένους καλλιτέχνες και πανεπιστημιακούς: Θοδωρής Αμπαζής, Έλσα Ανδριανού, Κική και Ναταλία Μπάκα, Ναταλία Στυλιανού, Kenny MacLellan.

Θεματικός άξονας της φετινής διοργάνωσης για τους φοιτητές ήταν οι «Πέρσες» του Αισχύλου και τα πανανθρώπινα ζητήματα του πολέμου, της ήττας, της απώλειας και της αναγέννησης. Στο Θέατρο των Πολιτών μελετήθηκε η «Αντιγόνη: Το Δίκαιο του Πολίτη», μέσα από ένα πενθήμερο βιωματικό εργαστήριο με συντονίστρια και εμψυχώτρια την Χριστίνα Ζώνιου και καθοδηγητή των χορικών τον Νίκο Γκόβα. Στο εργαστήριο δόθηκε η δυνατότητα σε πολίτες, εκπαιδευτικούς και μέλη ερασιτεχνικών ομάδων να προσεγγίσουν το αρχαίο δράμα με σύγχρονο κοινωνικό διάλογο για ζητήματα ευθύνης, ελευθερίας και πολιτειότητας.

Αποτελέσματα – Αντίκτυπος

Ενίσχυση των δεσμών του Θεσσαλικού Θεάτρου με την ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

Δημιουργία νέων συνεργειών με πανεπιστήμια και καλλιτεχνικούς φορείς, με προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης.

Λειτουργία του Δικτύου ως πολιτιστικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι για ερευνητές και πολίτες, με ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

για ερευνητές και πολίτες, με ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Ανάδειξη της πόλης της Λάρισας σε πολιτιστικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας.

Συμπεράσματα

Το Διεθνές Δίκτυο Αρχαίου Δράματος 2025 αποτέλεσε μια επιτυχημένη και ουσιαστική διοργάνωση με σημαντική εκπαιδευτική, κοινωνική και καλλιτεχνική διάσταση. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που το Θεσσαλικό Θέατρο, στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυσή του, έγινε γι’ ακόμη μία φορά ένας χώρος δημιουργικής συνάντησης, ανταλλαγής και διαλόγου για φοιτητές/τριες, πολίτες και καλλιτέχνες/ιδες.

🎥 Μπορείτε να βρείτε το συνολικό βίντεο της διοργάνωσης εδώ https://bit.ly/4nO8Q2l

Ευχαριστούμε θερμά την κ. Φωτεινή Καλούδη για την ξενάγηση στο Μουσείο Κούκλας του Δημοτικού Κουκλοθεάτρου Τιριτόμπα, την κ. Κωνσταντίνα Κόντσα για την ξενάγηση στο Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων, καθώς και όλους τους συνεργάτες, τους φορείς και τους συμμετέχοντες που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Χορηγοί επικοινωνίας:

ΕΡΤ, ΕΡΤ3, ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, FormediaTV, TRT, radioTRT, Εφημερίδα Ελευθερία, Θεσσαλικές επιλογές, larissanet Εφημερίδα, Larissanet.gr, Larissapress.gr, Formediaradio 99,8, OnLarissa.gr, Paidis.com, kosmoslarissa.gr, λαρισινά, larissorama.gr, TheNewspaper.gr, Ραδιοφωνική Λέσχη(Τρικάλων)97,6, Thelarissapaper.gr, ράδιοΤύρναβοςfm103,8, Ραδιόφωνο 99,4 Πόλις, elassona88,4.gr, iLarissa.gr, Τι Νέα Λάρισα; Larissa DeeJay 95,7, Δημοτική Ραδιοφωνία Λάρισας 93,6, Musica Radio, Tirnavos Press, CAMPOS 97,8, larissaevents.gr, CityKidsGuide, choraagia.gr The performART Larissa, CULTURE AND ART ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ