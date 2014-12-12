Με στόχο τον απολογισμό της μέχρι τώρα αντιπυρικής περιόδου και τον συντονισμό της προετοιμασίας για τη χειμερινή περίοδο και την αντιμετώπιση πλημμυρικών κινδύνων, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία, υπό τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, τον Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας Δημήτρη Μπίκο, και τη Διευθύντρια Ελεάννα Πορίχη με τη συμμετοχή των συντονιστών και των επικεφαλής των εθελοντικών οργανώσεων της Θεσσαλίας.

Στη σύσκεψη επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά η στενή συνεργασία της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και των εθελοντών, μια συνεργασία που τα δύο τελευταία καλοκαίρια απέδωσε μετρήσιμα και ουσιαστικά αποτελέσματα για την ασφάλεια των πολιτών της Θεσσαλίας.

Στην έναρξη της σύσκεψης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, απευθυνόμενος στους εθελοντές, ανέφερε:«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία και αυτό το καλοκαίρι.

Σε γενικές γραμμές τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, με μία μόνο εξαίρεση στη φωτιά στον Δαμάσι, σε ένα δύσβατο σημείο. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, με τη δική σας συνδρομή αλλά και με τα μέσα που διαθέτουμε drones, αεροπλάνα και την υποδομή που έχουμε δημιουργήσει , οι φωτιές αντιμετωπίστηκαν γρήγορα και αποτελεσματικά.Αυτή είναι η δεύτερη χρονιά που βλέπουμε τα θετικά αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας.

Πρέπει να τη συνεχίσουμε με την ίδια λογική: όλοι μαζί, στρατιώτες στην προσπάθεια. Εσείς ως εθελοντές και εμείς ως αιρετοί έχουμε κοινό παρονομαστή την αγάπη για το σωστό, για το καλό και για την πρόληψη. Αυτό είναι που μας ενώνει».Επιπλέον, ο Περιφερειάρχης τόνισε τη σημασία της προώθησης του έργου του εθελοντισμού στις τοπικές κοινωνίες, γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες: ποιοι είμαστε, πώς συμβάλλουμε στην Πολιτική Προστασία και γιατί χρειαζόμαστε περισσότερους εθελοντές.

Απευθυνόμενος επίσης στους εθελοντές, ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Δημήτρης Μπίκος ανέφερε:

« Αποτελείται ένα μεγάλο κεφάλαιο για την Πολιτική Προστασία στη Θεσσαλία. Σήμερα επιχειρούμε να οργανώσουμε τον προγραμματισμό μας για τη χειμερινή περίοδο και την αντιμετώπιση πλημμυρικών κινδύνων. Η εμπειρία μας δείχνει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται όλο και πιο έντονα και απρόβλεπτα. Χρειάζεται σωστός συντονισμός, σαφής κατανομή ρόλων και ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων. Αποδείξατε την αξία σας στην αντιπυρική περίοδο και θα έχετε τον ίδιο καθοριστικό ρόλο και στη χειμερινή περίοδο».

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Πολιτική Προστασία συνεχίζουν να επενδύουν στη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις, αναγνωρίζοντας ότι η συνέργεια αυτή αποτελεί τη βάση για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών απέναντι στις φυσικές καταστροφές.