Πραγματοποιήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας η απονομή των βεβαιώσεων συμμετοχής στις πρωτότυπες δράσεις «παιχνιδο - ποιήματα» και «Ρέκτης: παιχνίδι μ’ ένα ποίημα!», οι οποίες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 24ης Έκθεσης Βιβλίου Λάρισας, το καλοκαίρι 2025, στην πλατεία Ταχυδρομείου.

Η 1η δράση αφορούσε παιδιά ηλικίας 7 έως 14 χρονών, ενώ η 2η δράση αφορούσε εφήβους κι ενήλικες και ολοκληρώθηκαν από το βιβλιοπωλείο «Bla bla» και το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών ν. Λάρισας – ΠΟΚΕΛ.

Στη διάρκεια της έκθεσης του βιβλίου, παιδιά ήρθαν κι έπαιξαν, συμπληρώνοντας τα κενά σ’ ένα ποίημα, ενώ άλλα έγραψαν το δικό τους ποίημα, με ομοιοκαταληξία και με προτεινόμενες λέξεις. Οι έφηβοι – ενήλικες δοκίμασαν ένα διαφορετικό παιχνίδι ποιητικής γραφής, ένα δημιουργικό πείραμα - διάλογο με τις λέξεις, τα νοήματα, τα συναισθήματα, με την ίδια την ποίηση και με αφορμή την ποιητική συλλογή «Ρέκτης» κι έτσι έφτιαξαν το δικό τους ποίημα με ελεύθερο στίχο.

Σε όλα τα παιδιά και τους ενήλικες δόθηκαν βεβαιώσεις κι ένα δώρο από το βιβλιοπωλείο. Η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική και στην εκδήλωση μίλησαν η αντιπρόεδρος του ΠΟΚΕΛ Ευδοκία Ποιμενίδου για το πνεύμα και το νόημα αυτού του παιχνιδιού – δράσης και η Ελένη Χριστούλα, για την παιδαγωγική αξία του ποιήματος στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην εξέλιξη του παιδικού εγκεφάλου, της λειτουργίας του και τη διεύρυνση της φαντασίας ενός παιδιού. Την εκδήλωση παρουσίασε η Χαρούλα Σανή, ενώ τις βεβαιώσεις απένειμε στα παιδιά και τους ενήλικες ο πρόεδρος του ΠΟΚΕΛ, Αργύρης Γιουρούκης.