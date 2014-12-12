Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας απέρριψε δυο αγωγές του Δήμου Λαρισαίων εναντίον του υπογράφοντος και της εφημερίδας ΚΟΣΜΟΣ, με τις οποίες ζητούσε, ούτε λίγο ούτε πολύ, αποζημίωση 500.000 ευρώ για ρεπορτάζ που κάναμε το 2012, επί δημαρχίας Τζανακούλη.

Οι αποφάσεις του δικαστηρίου αποτελούν δικαίωση για μας, είναι μια νίκη της ελεύθερης έκφρασης, αλλά και του δικαιώματος της τοπικής κοινής γνώμης να μαθαίνει κάτι περισσότερο από όσα θέλουν οι δημοτικοί άρχοντες.

Οι αγωγές του δήμου Λαρισαίων και η εμμονική απαίτηση επί 13 συναπτά έτη να μας καταδικάσει, δεν ήταν απλώς η ενστικτώδης αντίδραση των τοπικών αρχόντων που παθαίνουν αναφυλαξία στη δημόσια κριτική καθώς έχουν εθιστεί στο λιβάνισμα από την πλειοψηφία των τοπικών ΜΜΕ. Αν ήταν έτσι θα τους αρκούσε η ποινική μας καταδίκη (ούτε αυτή πέτυχαν) και σίγουρα δεν θα ζητούσαν …μισό εκατομμύριο ευρώ από μια επαρχιακή εφημερίδα και έναν δημοσιογράφο. Ήθελαν απλώς να μας αφανίσουν για να μην τους ενοχλούμε.

Πρόκειται για στρατηγική απόφαση, σχεδιασμένη από τον πρώην δήμαρχο Τζανακούλη, που (δυστυχώς) την υιοθέτησε ο νυν δήμαρχος Μαμάκος, ενώ (δυστυχέστερα) αποδείχτηκε ανίκανος να την αποσύρει ο προκάτοχός του Καλογιάννης παρά τα όσα υποσχόταν. Παρόλα αυτά, πριν γίνει το δικαστήριο, προτείναμε συμβιβασμό με τον Δήμο. Ωστόσο το δημοτικό συμβούλιο, σε μια σπάνια εκδήλωση ομοψυχίας με την δημοτική αρχή, τον απέρριψε. Ήταν θλιβερό να βλέπεις δημοτικούς συμβούλους άλλα να δηλώνουν από βήματος και άλλα να ψηφίζουν…

Η δικαστική απόφαση είναι μια ηχηρή απάντηση απέναντι στις αγωγές που στην Ευρώπη ονομάζονται SLAPPs (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Δηλαδή δικαστικές ενέργειες που χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από ισχυρούς παράγοντες, με σκοπό να εκφοβίσουν και να φιμώσουν όσους ασκούν κριτική ή ερευνητική δημοσιογραφία. Σκοπός τους είναι - ακόμα και αν δεν κερδίσουν την υπόθεση -, να εξουθενώσουν οικονομικά και ψυχολογικά τον αντίπαλο και να τον αναγκάσουν να αυτολογοκριθεί υπό το φόβο νέων αγωγών. Άλλωστε και στη δική μας περίπτωση εμείς πληρώσαμε τα δικαστικά έξοδα από την τσέπη μας, ενώ ο κ. Τζανακούλη και όσοι τον στήριξαν δεν είχαν κανένα κόστος. Πλήρωνε ο Δήμος Λαρισαίων …

Δήλωση Καραμπάτσα

Ο δικηγόρος Κώστας Καραμπάτσας, που χειρίστηκε την υπόθεση των αγωγών για λογαριασμό μας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Άλλη μια δίωξη σε βάρος δημοσιογράφου και εφημερίδας απορρίφθηκε. Πρόκειται για δικαίωση της εφημερίδας Κόσμος και του δημοσιογράφου Κώστα Τόλη μετά από ένα υπερδεκαετή δικαστικό αγώνα που δώσαμε τόσο στα ποινικά όσο και στα πολιτικά δικαστήρια. Εν προκειμένω αφορούσαν καταχρηστικές αγωγές του Δ. Λαρισαίων, οι οποίες ως σκοπό είχαν τη φίμωση του δημοσιογράφου και της εφημερίδας. Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου είναι σημείο αναφοράς υπέρ της ελευθερίας του τύπου είναι δε πλήρως εμπεριστατωμένες νομικά με παραπομπές στη νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι ξεκάθαρα μια νίκη της ελευθερίας του τύπου απαραίτητη για τη λειτουργία της δημοκρατίας μας».

Διαβάστε τις δυο αποφάσεις του δικαστηρίου εδώ και εδώ

K.T. Eφ. ΚΟΣΜΟΣ (kosmoslarissa.gr)