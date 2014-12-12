Τη σύμφωνη γνώμη όλων των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας απαιτεί, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών (όπως πιλοτή κ.λπ.), όταν δεν υπάρχει κανονισμός οροφοκτησίας. Στον αντίποδα, αν υπάρχει η «βίβλος της πολυκατοικίας» και ορίζει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία 50%+1 των ψήφων των συνιδιοκτητών, τότε αυτή υπερισχύει.

Σύμφωνα με την Καθημερινή (Σοφία Σπίγγου) με την απόφαση 1616/2025 της Ολομέλειας του ΣΤΕ κρίθηκε ότι δεν είναι εφικτή η τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, όταν δεν υπάρχει κανονισμός οροφοκτησίας και εκφράζονται αντιρρήσεις από έστω και έναν συνιδιοκτήτη, με τους συμβούλους Επικρατείας να κρίνουν πως η σχετική πρόβλεψη του νόμου 4178/2013 είναι ανεφάρμοστη, καθώς αντίκειται στα άρθρα 17 και 24 του Συντάγματος.

Στο σκεπτικό τους οι δικαστές διευκρινίζουν ότι η διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 4178/2013, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε συνιδιοκτήτη που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των ποσοστών να υποβάλει αίτηση τακτοποίησης αυθαιρέτων σε κοινόχρηστους χώρους όταν δεν υπάρχει κανονισμός οροφοκτησίας και διαφωνεί έστω και ένας συνιδιοκτήτης.χώρους, έχει αποκλειστικά διευκολυντικό χαρακτήρα.

Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ανακοίνωση του δικαστηρίου, η διάταξη αυτή «αποσκοπεί μόνο στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και την πλήρη καταγραφή και αντιμετώπιση των αυθαιρέτων, χωρίς πάντως να θίγεται το δικαίωμα ιδιοκτησίας των λοιπών συνιδιοκτητών».

