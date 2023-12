Η Πανσέληνος Δεκεμβρίου 2023 είναι η τελευταία του έτους και θα φωτίσει τον χριστουγεννιάτικο ουρανό στις 26 Δεκεμβρίου 2023.

Η πανσέληνος του Δεκεμβρίου 2023 θα είναι ορατή ήδη από τις 24 Δεκεμβρίου 2023, ωστόσο θα είναι 100% φωτισμένη στις 26 Δεκεμβρίου 2023.

Ποια τα ονόματα που της έχουν αποδοθεί

Τα ονόματα της Σελήνης που χρησιμοποιούμε στο The Old Farmer’s Almanac προέρχονται από ιθαγενείς Αμερικανούς, Αποικιακούς Αμερικανούς ή άλλες παραδοσιακές πηγές. Διάφοροι ιθαγενείς Αμερικανοί παραδοσιακά χρησιμοποιούσαν τα μηνιαία φεγγάρια και τα αντίστοιχα ζώδια της φύσης ως ημερολόγιο για να παρακολουθούν τις εποχές.

Σήμερα, η πανσέληνος του Δεκεμβρίου είναι πιο γνωστή ως «Ψυχρή Πανσέληνος», ένα όνομα που μεταφέρει τις παγερές συνθήκες αυτής της εποχής του χρόνου, όταν ο κρύος καιρός κάνει την εμφάνισή του. Άλλα ονόματα που παραπέμπουν στο κρύο και το χιόνι περιλαμβάνουν Drift Clearing Moon (Cree), Frost Exploding Trees Moon (Cree), Moon of the Popping Trees (Oglala), Hoar Frost Moon (Cree), Snow Moon (Haida, Cherokee) και Winter Maker Moon (Western Abenaki).

Αυτή η πανσέληνος έχει επίσης ονομαστεί Long Night Moon (Mohican), καθώς ανατέλλει κατά τις «μεγαλύτερες» νύχτες του χρόνου, που είναι κοντά στο χειμερινό ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου. Αυτό το όνομα ταιριάζει επειδή η Πανσέληνος του Δεκεμβρίου λάμπει πάνω από τον ορίζοντα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις περισσότερες πανσελήνους. Άλλα ονόματα περιλαμβάνουν το Moon When the Deer Shed Their Antlers (Ντακότα) και το Little Spirit Moon (Anishinaabe).

Στην Ευρώπη, οι αρχαίοι ειδωλολάτρες ονόμαζαν την πανσέληνο του Δεκεμβρίου «Φεγγάρι πριν από το γιορτινό», προς τιμήν του φεστιβάλ Γιουλέτιδας που γιορτάζει την επιστροφή του ήλιου που προαναγγέλθηκε από το χειμερινό ηλιοστάσιο.