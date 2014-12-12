Mε τον πλέον άδοξο τρόπο φαίνεται πως έληξε η διαμονή ενός 34χρονου Λαρισαίου στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, αφού από τη γοητευτική Βιέννη βρέθηκε προχθές στις Φυλακές Λάρισας, προκειμένου να εκτίσει πολυετή, μάλιστα, ποινή κάθειρξης.

Ο 34χρονος φυγόποινος συνελήφθη τον περασμένο Ιούνιο με βάση Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εκδόθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας με αφορμή καταδικαστικές αποφάσεις για τα αδικήματα της παραχάραξης χαρτονομισμάτων, απάτες με "φθηνά" κινητά, δάνεια και ταξίδια.

Το αδίκημα με τα πλαστά τελέστηκε τα έτη 2017 και 2018, αλλά προηγήθηκε η απάτη, η οποία τελέστηκε μέσω διαδικτύου, σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη, τη διετία 2012-2014.

Σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, υποσχόμενος φθηνά ταξίδια σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αλλά και σε ...εξωτικούς προορισμούς, όπως και φθηνές αγορές κινητών τηλεφώνων μέσω διαδικτύου και ...φθηνά δάνεια, εξαπάτησε 45 πολίτες σε όλη τη χώρα (Λάρισα, Αθήνα, Πειραιά, Θάσο, Μύκονο, Ιωάννινα, Χανιά κ.α).

