Aπό την ερχόμενη εβδομάδα (25 Αυγούστου) ανοίγει η αυλαία του 13ου Φεστιβάλ Ποίησης με δράσεις σε όλη τη Θεσσαλία.

Για τη συγκεκριμένη διοργάνωση μίλησαν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου, στον Μύλο του Παππά, οι Θάνος Γώγος και Μάρια Ντεγιάνοβιτς, εκ μέρους της διεύθυνσης του Φεστιβάλ, Θωμάς Ρετσιάνης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων, Κυριακή Σπανού, Συνεργάτης Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ αναγνώστηκε και ο χαιρετισμός του Χαράλαμπου Μπιλλίνη, πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το 13ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 29 Αυγούστου 2025, με εκδηλώσεις σε Λάρισα, Πήλιο (Μακρινίτσα), Τρίκαλα, Λίμνη Πλαστήρα(Φυλακτή) και Αθήνα, σε συνεργασία με εμβληματικούς χώρους όπως το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, αλλα και σύγχρονους ζωντανούς πολιτιστικούς χώρους .

Μετά από 2 εισαγωγικές εκδηλώσεις σε Αθήνα και Πήλιο στις 25 Αυγούστου, η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 26 Αυγούστου στον Κήπο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, με αναγνώσεις ποιημάτων, απονομές βραβείων και με τη μουσική συνοδεία της πολυβραβευμένης χορωδίας InDonnation, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Δημήτρη Κτιστάκη, με πιανιστική συνοδεία της βοηθού μαέστρου Φρόσως Κτιστάκη.

Για ακόμη μία χρονιά, η Θεσσαλία γίνεται σημείο συνάντησης της ποίησης, της τέχνης και του πολιτισμού, φιλοξενώντας περισσότερους από 80 Έλληνες και διεθνείς ποιητές και ποιήτριες. Ανάμεσά τους η A.E. Stallings, Καθηγήτρια Ποίησης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και φιναλιστ του βραβείου Πούλιτζερ, καθώς και η Yolanda Castaño, τιμημένη με το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας στην Ισπανία. Οι συμμετοχές αυτές αποδεικνύουν ότι το φεστιβάλ έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας.

Πέρα από τις ποιητικές αναγνώσεις, το φεστιβάλ ανοίγεται σε πολλές μορφές τέχνης: φιλοξενεί εικαστική έκθεση σε επιμέλεια της Αντιγόνης Καψάλη, παρουσιάζει πολυμεσικές περφόρμανς που συνδυάζουν ήχο, εικόνα και λόγο, και δίνει βήμα σε μουσικούς, ενισχύοντας τον διάλογο ανάμεσα στην ποίηση και τη μουσική της πόλης. Στόχος μας είναι κάθε πολίτης να μπορεί να βρει τον εαυτό του μέσα σε αυτό το πολιτιστικό πανόραμα.

Η θεματική του φετινού φεστιβάλ είναι η Ελπίδα. Η ελπίδα δεν είναι μια απλή λέξη· είναι η δύναμη που μας κάνει να συνεχίζουμε, να δημιουργούμε, να ξεπερνάμε εμπόδια. Είναι η βαθιά πεποίθηση ότι κάτι καλύτερο μας περιμένει, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Από την αυγή της ποίησης, η ελπίδα υπήρχε πάντοτε — άλλοτε ως κατάφαση, άλλοτε ως αμφιβολία — αλλά πάντα ως κινητήρια δύναμη της δημιουργίας. Και αντίστροφα, η ίδια η ποίηση αποτέλεσε πηγή ελπίδας. Σε εποχές κρίσης και αβεβαιότητας, η τέχνη είναι αυτή που μας δίνει το θάρρος να ξαναφανταστούμε τον κόσμο. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να μεταδώσουμε: ότι η ελπίδα μπορεί να είναι ο σπόρος για νέες μορφές ζωής, κοινωνίας και πολιτισμού.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, θα απονεμηθούν και δύο σημαντικά βραβεία. Το Βραβείο Μάκης Λαχανάς για τη συνολική προσφορά του στην ποίηση θα απονεμηθεί στον Γιώργο Χ. Θεοχάρη, ενώ θα ανακοινωθεί και ο νικητής του Βραβείου Θράκα για το καλύτερο ανέκδοτο ποιητικό βιβλίο.

(*) φωτογραφία από tinealarissa.gr