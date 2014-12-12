Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Πτελεού, μετά την είδηση για τον θάνατο του Θανάση Νεοχωρίτη, σε σπηλιά βάθους 35 μέτρων στη Λάρισα, κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να ανακαλύψει …λίρες.

Ο 53χρονος με καταγωγή από τον Πτελεό, διέμενε στον Βόλο, όπου και εργάζονταν σε εργοστάσιο στη Βιομηχανική περιοχή. Ήταν εργένης και οι γονείς του έχουν αποβιώσει εδώ και αρκετά χρόνια.

Μιλώντας το magnesianews.gr με συγγενείς του όλοι τόνισαν ότι έπεσαν από τα σύννεφα, μιας και κανείς δεν ήξερε για τη δράση του. «Δεν μας είχε πει ποτέ για τη δραστηριότητά του ή ότι σκέφτεται να ψάξει για λίρες ή χρυσό», είπαν συγγενείς του.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Πτελεό.

