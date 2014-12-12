Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι νεαροί εκτινάχθηκαν σε απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρων.
Στο σημείο κατέφθασε το ΕΚΑΒ όπου μετέφερε τους δύο άτυχους νέους στο Νοσοκομείο "Ερυθρός Σταυρός" όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος, μετά το μοιραίο περιστατικό επάνω στη συγκεκριμένη λεωφόρο.
Ο 21χρονος οδηγός και η 19χρονη συνεπιβάτιδά του μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψαν στα τραύματά τους.
Προανάκριση για το δυστύχημα γίνεται από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στα δύο θύματα του τροχαίου.
Όπως αναφέρει το elassona-city.gr η είδηση σκόρπισε θλίψη στο Πύθιο και στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, αφού η μητέρα της αδικοχαμένης 21χρονης κατάγεται από την Ελασσόνα και διαμένει μαζί με την οικογένειά της στην πρωτεύουσα.