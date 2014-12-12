Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας ενημερώνει τους πολίτες ότι το ωράριο λειτουργίας της από 11 Σεπτεμβρίου θα είναι πιο διευρυμένο, με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση τους και την ενίσχυση της πρόσβασης στο αναγνωστικό υλικό και τις υπηρεσίες της.

Το ωράριο λειτουργίας είναι διαμορφωμένο ως εξής:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 08:00 – 19:30

Παρασκευή: 08:00 – 15:30

Οι χώροι της βιβλιοθήκης προσφέρουν σύγχρονες, φιλόξενες και λειτουργικές υποδομές, ιδανικές για μελέτη και έρευνα. Αποτελεί έναν σύγχρονο χώρο γνώσης και δημιουργίας για όλη την τοπική κοινότητα, διαθέτει άνετους χώρους και μοντέρνο εξοπλισμό, καθώς και σύγχρονο ψηφιακό εξοπλισμό και πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες και τη λειτουργία της βιβλιοθήκης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2493029532 ή στην ιστοσελίδα https://library.dimoselassonas.gr