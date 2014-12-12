Με την αφορμή της εορτής του Αγίου Νεκταρίου την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, θα τελεστεί αρτοκλασία και αγιασμός, την προηγούμενη, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στις 16.00 το απόγευμα, στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Φαρσάλων στον αγωνιστικό χώρο (εκτός γηπέδου παρκέ).

Ο Άγιος Νεκτάριος, γνωστός και ως Νεκτάριος Πενταπόλεως και Νεκτάριος Αιγίνης (κατά κόσμον Αναστάσιος Κεφαλάς, γεννήθηκε στη Σηλυβρία Ανατολικής Θράκης, την 1η Οκτωβρίου 1846 και απεβίωσε στην Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 1920), ήταν Έλληνας Θρακιώτης επίσκοπος και θεολόγος με γονική καταγωγή από τη Χίο, σύγχρονος θαυματουργός και Άγιος της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Τιμάται επίσης, ως Άγιος από τις Ανατολικές Καθολικές Εκκλησίες. Υπήρξε λαοφιλής ιεράρχης, ποιμενάρχης και παιδαγωγός στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ού αιώνα.

Ο Άγιος Νεκτάριος είναι ο άγιος της υπομονής. Θεωρείται προστάτης των αδυνάτων, των φτωχών και όλων όσοι αναζητούν εργασία.

Με εισηγητική πρόταση επιτροπής καθηγητών φυσικής αγωγής ανακηρύχθηκε ο προστάτης Άγιος των γυμναστών.