Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Αρχαιολόγος για μία ημέρα» πραγματοποιήθηκε στη Μαρμαρίνη την Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025, και απευθυνόταν στα παιδιά της τοπικής κοινότητας.

Η δράση αποτέλεσε πρωτοβουλία και προσφορά της πανεπιστημιακής ανασκαφής της Μονής Αγίου Δημητρίου των Μαρμαριανών (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη φιλοξενία και τη διαρκή στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Τον συντονισμό είχε η αρχαιολόγος και εικαστικός κυρία Κατερίνα Καψάλα, σε συνεργασία με τα μέλη της ανασκαφικής ομάδας. Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε η ίδια: «Στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε στα παιδιά την αγάπη για την ιστορία του τόπου και να καταδείξουμε ότι η αρχαιολογία, και συνακόλουθα η ιστορική μνήμη, συνιστούν το θεμέλιο που μας στηρίζει διαχρονικά. Και ποια είναι η αποτελεσματικότερη μέθοδος; Να επικοινωνήσουμε στη γλώσσα των παιδιών: μέσω της ζωγραφικής, του παιχνιδιού και της δημιουργικής έκφρασης».

Κατά τη διάρκεια της δράσης, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ακούσουν αφηγήσεις τοπικών παραδόσεων από τους μεγαλύτερους σε ηλικία κατοίκους, να τις καταγράψουν ως πολύτιμες μνήμες, να τις συσχετίσουν με τα υλικά μνημεία και ιστορικά γεγονότα και να τις αποτυπώσουν σε εικονικό «πάπυρο» που λειτουργεί ως φορέας ζωντανής μνήμης.

Στη συνέχεια, αξιοποιώντας δημιουργικά τη φαντασία τους και με τη χρήση καλλιτεχνικών υλικών, φιλοτέχνησαν ένα εμβληματικό σύμβολο του χωριού, εμπνευσμένο από το αποκαλυφθέν βυζαντινό μοναστήρι. Το αποτέλεσμα υπερέβη τα όρια μιας απλής καλλιτεχνικής δημιουργίας, καθώς συνιστούσε έναν ζωντανό σύνδεσμο με το παρελθόν, μια «ανάσα ιστορίας» στις καρδιές των παιδιών.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ανασκαφής, Δρ. Ιωάννη Τσιουρή, ο στόχος του εγχειρήματος δεν περιορίζεται στην αποκάλυψη ενός μνημείου, αλλά επεκτείνεται στη δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας μεταξύ της επιστήμης της αρχαιολογίας και της νέας γενιάς, ώστε η γνώση να μεταδίδεται με βιωματικό και ελκυστικό τρόπο.

Η επιτυχία της δράσης οφείλεται, επίσης, στη συνδρομή του βιβλιοπωλείου Flash του κ. Αχιλλέα Καλτσά, καταγόμενου από τη Μαρμαρίνη, που παρείχε τα απαραίτητα υλικά, καθώς και των κατοίκων του χωριού που συμμετείχαν ενεργά και με προθυμία στην υλοποίηση του εγχειρήματος.