Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ραψάνης ανακοινώνει ότι την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00’ π.μ. στα Γραφεία του Συλλόγου, στη Ραψάνη, θα γίνει η Γενική Συνέλευση με θέματα:

— Απολογισμός του έργου του Συλλόγου
— Οικονομικός απολογισμός
— Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Παρακαλούνται, όσοι ενδιαφέρονται, να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους έως το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 στις 13:00’ μ.μ.
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Βλαχοστέργιου Ευαγγελία 6977464532