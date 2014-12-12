Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ραψάνης ανακοινώνει ότι την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00’ π.μ. στα Γραφεία του Συλλόγου, στη Ραψάνη, θα γίνει η Γενική Συνέλευση με θέματα:



— Απολογισμός του έργου του Συλλόγου

— Οικονομικός απολογισμός

— Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.



Παρακαλούνται, όσοι ενδιαφέρονται, να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους έως το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 στις 13:00’ μ.μ.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Βλαχοστέργιου Ευαγγελία 6977464532