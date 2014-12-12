Αρχαιρεσίες Μορφωτικού Συλλόγου Ραψάνης
Τέμπη | 07 Αυγ 2025, 15:55
Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ραψάνης ανακοινώνει ότι την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00’ π.μ. στα Γραφεία του Συλλόγου, στη Ραψάνη, θα γίνει η Γενική Συνέλευση με θέματα:
— Απολογισμός του έργου του Συλλόγου
— Οικονομικός απολογισμός
— Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρακαλούνται, όσοι ενδιαφέρονται, να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους έως το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 στις 13:00’ μ.μ.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Βλαχοστέργιου Ευαγγελία 6977464532
