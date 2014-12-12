Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων Λάρισας προσκαλεί όλα τα αρωγά του μέλη στη Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, ώρα 5μ.μ. στο χώρο του Λυκείου των Ελληνίδων Λάρισας, οδός Δήλου 17, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα ακόλουθα:

- Οικονομικός απολογισμός

-Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη

-Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογής νέου Δ.Σ. για την επόμενη τετραετία.

Στη συνέχεια θα διενεργηθούν οι προβλεπόμενες από το καταστατικό του αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. για την επόμενη τετραετία καθώς και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Καλούνται τα αρωγά μέλη του να προσέλθουν και να ψηφίσουν την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, από τις 6-8:30 μμ., στο χώρο του Λυκείου των Ελληνίδων, οδός Δήλου 17.