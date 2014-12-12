Συντονίζουν και οργανώνουν τις επόμενες κινήσεις τους οι αγρότες. Το απόγευμα της Τετάρτης αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι της Λάρισας πραγματοποίησαν σύσκεψη στον Τύρναβο στην οποία εκδήλωσαν την αγωνιστική τους διάθεση.

“Η οργή μας λόγω της στάσης πληρωμών και άλλων σημαντικών προβλημάτων θα μετατραπεί σε αγωνιστικότητα. Μοναδικός τρόπος αντίδρασης είναι τα μπλόκα” λένε οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα μία ημέρα μετά το συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Όπως τόνισαν εκπρόσωποί τους, οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού για την επιστροφή φόρου του πετρελαίου και οι δεσμεύσεις που έλαβαν από την ηγεσία του Υπουργείου είναι μεν προς την θετική κατεύθυνση ωστόσο “είναι σαν να δίνεις ασπιρίνη στον πεθαμένο για να αναστηθεί”.

Στόχος των αγροτών , όπως ομόφωνα ακούστηκε, είναι να δημιουργήσουν ένα κοινό μπλόκο με τρακτέρ και να κινηθούν ενωμένοι, με το βλέμμα πάντα στραμμένο στην εθνική οδό. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, οι κινητοποιήσεις θα ξεκινήσουν στα τέλη του Νοέμβρη και σταδιακά, μέχρι τις αρχές του Δεκέμβρη, θα επεκταθούν σε όλη την Ελλάδα με την μορφή των μπλόκων.

Συνεχίζοντας τις συσκέψεις τους, την Πέμπτη 13/11 θα συνεδριάσουν στον Παλαμά Καρδίτσας, την Παρασκευή 14/11 θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στην Αγιά Λάρισας, ενώ την ερχόμενη Τρίτη 25/11 θα γίνει Πανθεσσαλική σύσκεψη στα Φάρσαλα.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στην Πανελλαδική σύσκεψη της Επιτροπής των Μπλόκων που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια της Λάρισας.

Kωνσταντίνα Θεοχαρούλη (ertnews.gr)