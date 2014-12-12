Αρχίζει και πάλι η λειτουργία της ΟΜΕΓΑ – Ομάδα Ενεργειακής Γυμναστικής & Ασκήσεων στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, στον Άγιο Κωνσταντίνο, για 5η συνεχή χρονιά, την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025, στις 6 το απόγευμα.

Την 1η ημέρα θα γίνει παρουσίαση της λειτουργίας της Ομάδας, ενώ στη συνέχεια θα γίνει άσκηση με τα μέλη.

Η ΟΜΕΓΑ υποστηρίζεται από το ΠΟΚΕΛ – Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών ν. Λάρισας κι απευθύνεται σε γονείς των μαθητών του σχολείου και σε μέλη ή φίλους του ΠΟΚΕΛ, αρχάριους ή έμπειρους και λειτουργεί εθελοντικά.

Οι συναντήσεις της Ομάδας γίνονται κάθε Παρασκευή, στις 6:00 μ.μ. και υπεύθυνη είναι η Μαριάνθη Φαφάνα, εκπαιδευτικός - εμψυχωτής. Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να τηλεφωνεί στο 6945532393.

Η ΟΜΕΓΑ αποτελείται μέχρι 15 άτομα, κυρίως γυναίκες αλλά και άντρες, τα οποία συναντιούνται 1 φορά τη βδομάδα κι εκτελούν ασκήσεις, αναπνευστικές stretching, για εκγύμναση του σώματος, ανάπτυξη των ενεργειακών κέντρων, έλεγχο του εαυτού, τόνωση της ζωτικότητας, ενδυνάμωση της άμυνας του οργανισμού, για εκτόνωση, ευλυγισία, γαλήνη και αρμονική ζωή, χωρίς άγχος και stress.

Είναι ένα εσωτερικό μονοπάτι με βαθύτερα οφέλη, για καλύτερη υγεία και ισορροπία, διατήρηση της ηρεμίας, της αυτοπεποίθησης, μέσω τεχνικών χαλάρωσης και αναπνοών.