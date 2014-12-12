Την επανεκκίνηση των «ζωντανών» μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου, από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

«Με “πυξίδα” την περσινή πετυχημένη χρονιά, συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά φέτος: με νέα διαγωνίσματα προσομοίωσης, εμπλουτισμένο ασύγχρονο υλικό, βιντεομαθήματα υψηλής ποιότητας και μεγαλύτερη στήριξη για τα παιδιά μας με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τις σχολικές μονάδες τους καθώς και να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες:

– streaming.digitalschool.gov.gr («ζωντανά» μαθήματα)

– lms.digitalschool.gov.gr (ασύγχρονο υλικό και επαναλήψεις).

Οι αριθμοί της προηγούμενης χρονιάς

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η περσινή χρονιά κατέγραψε 3.500 ώρες ζωντανών διαδικτυακών μαθημάτων 45λεπτης διάρκειας, τα οποία παρέχονταν και στη νοηματική γλώσσα και υποτιτλίζονταν για πλήρη προσβασιμότητα. Συνολικά, 146.000 μαθητές από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό παρακολούθησαν τα μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, ενώ σημαντικός αριθμός απόφοιτων παλαιότερων ετών απέκτησε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τα μαθήματα, για την επιτυχή συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Οι εκπαιδευτικοί δίδασκαν εξ αποστάσεως τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα σε σύγχρονο χρόνο, ενώ υποστήριζαν και αξιολογούσαν ασύγχρονα τους μαθητές, τόσο μέχρι τα τέλη Μαρτίου όπου και ολοκληρώθηκε η ύλη στα προσφερόμενα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, όσο και στο διάστημα Απριλίου – Μαΐου, όπου πραγματοποιήθηκαν οι εντατικές επαναλήψεις σε όλα τα μαθήματα και επεξηγήθηκαν βήμα βήμα οι τρόποι επίλυσης των θεμάτων στα διαγωνίσματα προσομοίωσης για κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα. Επιπλέον, δόθηκε η δυνατότητα για την αξιοποίηση της πλατφόρμας από τελειόφοιτους, καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

kathimerini.gr