Από τις 9 Οκτωβρίου 2025 και κάθε Πέμπτη στις 7.00 μ.μ. θα τελείται στον Ιερό Μητροπολιτικό και Καθεδρικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης, Ιερά Παράκληση προς τιμήν του εν Αγίοις Πατρός ημών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Κριμαίας και Συμφερουπόλεως, του Ιατρού.

Κατά τη διάρκεια των Ιερών Παρακλήσεων θα εκτίθεται σε προσκύνημα το θαυματουργό και χαριτόβρυτο Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά, προς πνευματική ενίσχυση, ευλογία και αγιασμό των πιστών Χριστιανών.