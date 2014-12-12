Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών ν. Λάρισας ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών και μαθημάτων στο χορωδιακό τμήμα του συλλόγου την Τρίτη 21 Οκτωβρίου και ώρα 16:30 μ.μ στον χώρο του Χατζηγιάννειου Πνευματικού Κέντρου.

Με χαρά επίσης ανακοινώνει την συνεργασία με την καθηγήτρια μουσικής του Μουσικού Σχολείου Λάρισας κ. Σοφία Χαλιάσα.

Λίγα λόγια για την νέα μας μαέστρο

Η Σοφία Χαλιάσα (1990) είναι καθηγήτρια μουσικής στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας, όπου διδάσκει ταμπουρά και διευθύνει το σύνολο παραδοσιακής χορωδίας “Γιασεμί”. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) και κάτοχος Μάστερ στη Βυζαντινή Μουσικολογία (Ιόνιο Πανεπιστήμιο).

Έχει σπουδάσει Παραδοσιακό Τραγούδι στο Μουσικό Εργαστήρι “Χρόνης Αηδονίδης”, με καλλιτεχνική διευθύντρια τη Νεκταρία Καραντζή. Διαθέτει Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από την Ι.Μ. Δημητριάδος και Αλμυρού και έχει σπουδάσει κλασική μουσική στο Δημοτικό Ωδείο Καρδίτσας (Ανώτερα Θεωρητικά).

Έχει συμμετάσχει σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και σε ταινίες μικρού μήκους ως μουσικός ή ηθοποιός. Ασχολείται ενεργά με τη διάδοση της βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής, μέσα από πρότζεκτ αφιερωμένα στη γυναίκα υμνωδό (“Μήτηρ”, “Θέτις”, “Επιτάφιος Λόγος”).

Πληροφορίες στα τηλ. 6975950596

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών ν. Λάρισας τραγουδά αλλά και χορεύει

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ

Παράλληλα με πολύ μεγάλη συμμετοχή ξεκίνησαν τα μαθήματα παραδοσιακού χορού στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου στον Άγιο Κωνσταντίνο.

Κάθε Τετάρτη 8- 9 μ.μ

Χοροδιδάσκαλος Μαρία Δασκαλάκη

Πληροφορίες στο τηλ. 6975950596