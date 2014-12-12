Στον Βρυότοπο Τυρνάβου, αρχίζουν πιλοτικά οι σφαγές ζώων στα σφαγεία, τα οποία θα επαναλειτουργούν μία με δύο ημέρες την εβδομάδα, ανάλογα μες τις ανάγκες, ώστε οι κτηνοτρόφοι με πρόβατα και κατσίκια να μπορούν να τα οδηγήσουν στα σφαγεία, καθώς, όπως υποστηρίζουν, τόσο καιρό μέσα έχουν βαρύνει, είναι πλέον ασύμφορα και θα έπρεπε να έχουν “κοπεί” εδώ και καιρό.

Μία μερίδα κτηνοτρόφων φοβάται, ωστόσο, να μπει στη διαδικασία αυτή, μήπως κινδυνεύσουν τα κοπάδια τους που αυτή τη στιγμή είναι καθαρά, ενώ όλοι είναι κάθετα αντίθετοι στο ενδεχόμενο lock down, θεωρώντας ότι είναι πολύ αργά για μία τέτοια λύση.

Εντωμεταξύ, όλα τα στοιχεία αξιολογούνται, ενώ παρατηρείται μία μικρή ύφεση στα κρούσματα.

Την ίδια ώρα, η ευλογιά έχει φέρει σε απόγνωση όχι μόνο τους κτηνοτρόφους αλλά και τους εκδοροσφαγείς, οι οποίοι, λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, χάνουν ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους.

Όπως τόνισε ο κ. Άρης Μεϊντής, Πρόεδρος Σωματείου Εκδοροσφαγέων Τυρνάβου, μέλος ΔΣ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, “μετά τους κτηνοτρόφους, ο άμεσα πληγώμενος κλάδος είναι των εκδοροσφαγέων, ο οποίος έχει οδηγηθεί σε οικονομική εξαθλίωση εδώ και 15 μήνες, ξεκινώντας από την πανώλη και φτάνοντας στην ευλογιά.

“Προσπαθούμε με διάφορα μέσα να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Στο σωματείο δουλεύαμε 16 άτομα και τώρα είμαστε 6 με 7. Στείλαμε δυο επιστολές στο υπουργείο εργασίας για ένα ειδικό οικονομικό βοήθημα για το χρονικό αυτό διάστημα που τα σφαγεία υπολειτουργούν. Μετά τον αφανισμό της κτηνοτροφίας έρχεται και ο δικός μας αφανισμός”, κατέληξε χαρακτηριστικά ο κ. Μεϊντής.

Μάνια Γκουσιάρη (ertnews.gr)