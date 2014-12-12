Άρχισε και πάλι η λειτουργία της «ΟΜΕΓΑ» – Ομάδα Ενεργειακής Γυμναστικής & Ασκήσεων, για 5η συνεχή χρονιά, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, στον Άγιο Κωνσταντίνο.

Η ΟΜΕΓΑ υποστηρίζεται από το ΠΟΚΕΛ – Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών ν. Λάρισας κι απευθύνεται σε γονείς των μαθητών του σχολείου και σε μέλη ή φίλους του ΠΟΚΕΛ, αρχάριους ή έμπειρους και λειτουργεί εθελοντικά.

Οι συναντήσεις γίνονται κάθε Παρασκευή, στις 6:00 μ.μ. και υπεύθυνη της Ομάδας είναι η Μαριάνθη Φαφάνα, εκπαιδευτικός – εμψυχωτής (πληροφορίες στο 6945532393).

Η ΟΜΕΓΑ απαρτίζεται από άτομα, κυρίως γυναίκες αλλά κι άντρες, τα οποία συναντιούνται 1 φορά τη βδομάδα κι εκτελούν ασκήσεις, αναπνευστικές stretching, για εκγύμναση του σώματος, ανάπτυξη των ενεργειακών κέντρων, ενδυνάμωση της άμυνας του οργανισμού, τόνωση της ζωτικότητας, έλεγχο του εαυτού, για εκτόνωση, ευλυγισία, για γαλήνη και αρμονική ζωή, χωρίς άγχος και stress.

Κάθε συνάντηση είναι μια αφορμή, μια διαδρομή, ένα εσωτερικό μονοπάτι με βαθύτερα οφέλη, για καλύτερη υγεία και ισορροπία, διατήρηση της ηρεμίας, της αυτοπεποίθησης, μέσω τεχνικών χαλάρωσης και αναπνοών.