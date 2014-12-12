Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025στο Αργυροπούλι, η ομιλία που διοργανώθηκε από το Κέντρο Κοινότητας, το Βοήθεια στο σπίτι και το ΚΑΠΗ του Δήμου Τυρνάβου σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας «Νόημα» με θέμα: ’’Ας μιλήσουμε για την μνήμη’’.

Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν σχετικά με την άνοια, τις μεθόδους επιβράδυνσής της καθώς και τα μέσα που διατίθενται για τους ήδη πάσχοντες.

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη του «Νόημα» και μετά το πέρας της, υλοποιήθηκαν σύντομα τεστ μνήμης σε όποιον το επιθυμούσε ως μέσο ανίχνευσης της Άνοιας.

To Kέντρο Κοινότητας ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν, τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας καθώς και το Σύλλογο Γυναικών Αργυροπουλίου για τη διάθεση της αίθουσας εκδηλώσεών τους.

Για πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας: τηλ: 2492350315, email: kentrokoinotitasdt@gmail.com, ώρες υποδοχής κοινού 08:00-14:00.

Για πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις του ΚΑΠΗ και του Βοήθεια στο Σπίτι: τηλ: 2492305014, email: dokou@tirnavos.gr

Για πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις του Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας «Νόημα»: τηλ:2410257478, email: noima.larisa@epapsy.gr

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τυρνάβου εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).