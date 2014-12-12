Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Φαρσάλων, που εδρεύει στα Φάρσαλα της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Φαρσάλων, Πατρόκλου 3, Φάρσαλα, Τ.Κ. 40300, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας και Διαφάνειας, υπόψη κας Βασιλικής Παντζαβέλη (τηλ. επικοινωνίας: 2491350118).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

aftodioikisi.gr