Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η άσκηση ευρείας κλίμακας στη σήραγγα Πλαταμώνα, με ένα σενάριο που για πρώτη φορά περιλάμβανε ηλεκτρικό όχημα.

Για την κατάσβεση του ηλεκτρικού οχήματος χρησιμοποιήθηκε και η ειδική πυροσβεστική κουβέρτα που έχει προσφέρει η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου σε όλα τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια της περιοχής ευθύνης της.

"Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ασφάλεια και στη συνεργασία με τις υπηρεσίες πρώτης απόκρισης!", αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.