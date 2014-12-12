Άσκηση πυρόσβεσης στη σήραγγα Πλαταμώνα
Ειδήσεις | 15 Νοε 2025, 11:42
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η άσκηση ευρείας κλίμακας στη σήραγγα Πλαταμώνα, με ένα σενάριο που για πρώτη φορά περιλάμβανε ηλεκτρικό όχημα.
Για την κατάσβεση του ηλεκτρικού οχήματος χρησιμοποιήθηκε και η ειδική πυροσβεστική κουβέρτα που έχει προσφέρει η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου σε όλα τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια της περιοχής ευθύνης της.
"Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ασφάλεια και στη συνεργασία με τις υπηρεσίες πρώτης απόκρισης!", αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
