Η ΑΕΛ Novibet έχασε ένα ημίχρονο στην Τρίπολη, αλλά στην επανάληψη διόρθωσε τα κακώς κείμενα και εν τέλει έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) από την Τρίπολη, στο πλαίσιο της 3ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν χάρις στα τέρματα των Καλτσά (20′) και Μπαρτόλο (43′) στο πρώτο μέρος, με την ΑΕΛ να πληρώνει επιθετική δυστοκία και λάθη στο αμυντικό transition. Στην επανάληψη όμως η ΑΕΛ με τον Γιάννη Πασά μείωσε αρχικά για την ΑΕΛ στο 69′, ενώ ο ίδιος ποδοσφαιριστής έδωσε τον βαθμό της ισοπαλίας με πέναλτι στο 90’+5′.

Έτσι, η ΑΕΛ Novibet πρόσθεσε έναν ακόμη βαθμό στη συγκομιδή της, έπειτα και από αυτόν την αναμέτρηση της 2ης Αγωνιστικής και τον αγώνα με την Κηφισιά. Στον αντίποδα ο Αστέρας AKTOR πανηγύρισε τον πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα.

Στο 17′ η πίεση της ΑΕΛ Novibet έφερε αποτελέσματα με τον Σαγάλ να κλέβει και με πάσα στο χώρο έβγαλε τον Τούπτα στο ένας με έναν με τον Σίπτσιτς, τον οποίο και πέρασε μπαίνοντας στη περιοχή και σουτάροντας από θέση τετ-α-τετ ψηλά άουτ χάνοντας την μεγαλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι.

Ενώ στο 19′ ήταν η σειρά του Σάββα Μούργου να βρεθεί απέναντι από τον Παπαδόπουλο, με τον γκολκίπερ του Αστέρα AKTOR να τον κερδίζει. Στη φάση αυτήν ο Αστέρας βγήκε στην αντεπίθεση με τον Μακέντα από αριστερά να βγάζει μια παράλληλη στην εστία σέντρα βρίσκοντας τον Καλτσά στο δεύτερο δοκάρι που με διαγώνιο σουτ κέρδισε τον Μελίσσα για το 1-0.

Η ΑΕΛ Novibet προσπάθησε να ισοφαρίσει και στο 23′ με σουτ του Ατανάσοφ η μπάλα βρήκε στη ρίζα του αριστερά κάθετου δοκαριού του Παπαδόπουλο, ενώ το σουτ του Πέρεζ στην επαναφορά μπλοκαρίστηκε από τους αμυντικούς των γηπεδούχων.

Και ενώ η ΑΕΛ Novibet έλεγχε την αναμέτρηση μια κακή εκτίμηση του Τσάκλα έδωσε την ευκαιρία στον Μεντιέτα να κλέψει την μπάλα στη μεσσαία γραμμή και να βγάλει στην αντεπίθεση τους Αρκάδες, με τον Μπαρτόλο να παίρνει την ασσίστ και να σκοράρει για το 2-0 του ημιχρόνου.

Στην επανάληψη η ΑΕΛ Novibet προσπάθησε και έφτασε στο γκολ (2-1), με τον Γιάννη Πασά να περνά στον αγωνιστικό χώρο στο 68′ και στο 69′ να σκοράρει με κεφαλιά στη πρώτη του επαφή στο ματς και αφού νωρίτερα πήρε εξαιρετική ασσίστ του Γκαράτε.

Ο Αστέρας AKTOR στο 75′ βρήκε τον χώρο στην αντεπίθεση τον Μακέντα που σούταρε μέσα από την περιοχή διαγώνια και λίγο άουτ. Και στο 77′ ο Λουίς Σαγάλ έπαιξε κάθετα στον Γιάννη Πασά που αφού πέρασε και τον Παπαδόπουλο σκόραρε, με τον δεύτερο βοηθό Κωνσταντίνου να τον υποδεικνύει σε θέση οφσάιντ, με το γκολ ακυρώνεται.

Στο 90’+2′ η πίεση της ΑΕΛ έφερε αποτέλεσμα. Το γέμισμα του Χατζηστραβού στο δεύτερο δοκάρι έφερε τον Κοβάσεβιτς προ τελικής προσπάθειας, με τον Σέρβο να πιάνει την κεφαλιά και την μπάλα να βρίσκει στο χέρι του Άλχο. Ο κ. Κόκκινος υπέδειξε χωρίς δεύτερη σκέψη την άσπρη βούλα του πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Γιάννης Πασάς που δεν αστόχησε (90’+4′) για το τελικό 2-2, που ήταν και το τελικό σκορ.

Τα Γκολ

1 – 0 20′ Καλτσάς.

2 – 0 43′ Μπαρτόλο.

2 – 1 69′ Πασάς.

2 – 2 90’+4′ (π.) Πασάς.

Πειθαρχικός Έλεγχος

Αστέρας AKTOR: 45’+1′ Καστάνο, 63′ Μουνιόθ, 75′ Μακένταλ, 90’+6′ Κετού.

ΑΕΛ Novibet: 39′ Σαγάλ, 49′ Ατανάσοφ, 83′ Σουρλής, 90’+5′ Γκαράτε.

Οι Συνθέσεις

Αστέρας AKTOR (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Σιλά, Καστάνο, Άλχο, Γκονζάλεζ, Μουνιόθ (83′ Γιαμπλόνσκι), Μπαρτόλο (76′ Εμμανουηλίδης), Καλτσάς (76′ Κετού), Μεντιέτα (61′ Τσίκο), Μακέντα.

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Τσάκλα, Παντελάκης, Πέρεζ (80′ Σουρλής), Ατανάσοφ, Σαγάλ (80′ Χατζηστραβός), Γιούσης (58′ Γκαράτε), Μούργος (68′ Πασάς), Τούπτα (80′ Φαϊζάλ).

Διαιτητικό Κουαρτέτο

Κόκκινος (Χαλκιδικής), Δέλλιος (Πέλλας), Κωνσταντίνου (Πρεβέζης-Λευκάδας), Τσακαλίδης (Χαλκιδικής).

Var/Avar

Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)/Μόσχου (Λασιθίου).