Η ασφάλεια της γάτας μας στο αυτοκίνητο, στο σπίτι αλλά και στη βόλτα είναι προτεραιότητά μας! Ανάλογα με την ηλικία και το μέγεθος της τετράποδης φίλης μας, επιλέγουμε και τα κατάλληλα προϊόντα για γάτες που θα της χαρίσουν τη μέγιστη προστασία της, όπου και αν βρίσκεται!

Γνωρίζετε, πώς μπορούμε να τις προστατεύσουμε από ατυχήματα καθώς και από τα επικίνδυνα παράσιτα;

Μαζί με το αγαπημένο μας PetShop88 θα δούμε τα must have προϊόντα για γάτες που χρειάζεστε για να είναι υγιής η τετράποδη φίλη σας!

Κλουβί μεταφοράς για γάτες

Κλουβί Μεταφοράς Gipsy Ice Blue No1 46x31x32 Cm

Το κλουβί μεταφοράς είναι απαραίτητο για ταξίδια με αυτοκίνητο ή επισκέψεις στον κτηνίατρο.

Χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει:

ανθεκτικό πλαστικό υλικό,

μεταλλική πόρτα ασφαλείας,

οπές αερισμού,

επαρκή χώρο για παιχνίδια ή κουβερτάκι.

Αν έχετε ήδη μια γατούλα γνωρίζετε ότι η μεταφορά της μπορεί να γίνει μόνο μέσα σε ένα ανθεκτικό κλουβί μεταφοράς για γάτες.

Για τη ασφαλή μεταφορά της χνουδωτής σας φίλης, επιλέξτε ένα αξιόπιστο κλουβί μεταφοράς για γάτες κατασκευασμένο από εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό υλικό ανάλογα, με το μέγεθός της.

Με ασφαλή μεταλλική πόρτα και οπές αερισμού στα πλαϊνά για τον καλό αερισμό της, είναι εξαιρετικά ανθεκτικό χαρίζοντάς της μοναδική άνεση και ασφάλεια.

Ευρύχωρο για να έχετε μαζί της και τα αγαπημένα της λούτρινα παιχνίδια ή το μαλακό κουβερτάκι της και να απασχολείται, όσο ταξιδεύετε μαζί!

Αντιπαρασιτικά γάτας

Η γάτα σας χρειάζεται προστασία από ψύλλους, τσιμπούρια, σκνίπες και ακάρεα, που μπορούν να μεταδώσουν επικίνδυνες ασθένειες.

Επιλογές:

αντιπαρασιτικά περιλαίμια,

αμπούλες,

φυτικά sprays με αιθέρια έλαια (λεβάντα, σιτρονέλλα, γεράνι).

Πλούσια σε φυσικά αιθέρια έλαια όπως αιθέρια έλαια λεβάντας, γερανιού, θυμαριού, σιτρονέλλας και σταφυλιού θωρακίζουν τον οργανισμό της απέναντι στις μολυσματικές ασθένειες.

Προτιμήστε ένα φυτικό αντιπαρασιτικό κολάρο για γάτες που περιέχει συστατικά όπως γερανιόλη και το έλαιο margosa, τα οποία απωθούν αποτελεσματικά τα τσιμπούρια, τους ψύλλους, τις σκνίπες και τα ακάρεα αφήνοντας της ταυτόχρονα, ένα υπέροχο άρωμα.

Pet Natura Stay Safe Φυτικο Αντιπαρασιτικό Κολάρο Σκύλου Γάτας Small 39cm

Υφασμάτινο πάρκο γάτας

Για τις διακοπές στο εξοχικό ή σε κάποιο άγνωστο μέρος, όπου πρέπει να οριοθετήσετε τη μικρή σας γάτα για να τη κρατήσετε ασφαλή!

Για τη μέγιστη προστασία της γάτας σας από εξωτερικούς κινδύνους, επιλέξτε ένα υφασμάτινο πάρκο για γάτες και τοποθετήστε το, όπου επιθυμείτε για να προφυλάξετε τη τετράποδη φίλη σας . Διαθέσιμο σε πολλά μεγέθη, είναι ευρύχωρο για να χωράει μέσα όλα της τα παιχνίδια και εύκολο στη συναρμολόγηση του.

Με διχτυωτή οροφή και πλαϊνά δίχτυα για καλύτερη ορατότητα και κυκλοφορία του αέρα καθώς και πλευρικές θήκες για την αποθήκευση των αγαπημένων της παιχνιδιών, το υφασμάτινο πάρκο γάτας γίνεται η safe zone της εκτός σπιτιού.

Υφασμάτινο Πάρκο Playpen Large 100x60x55cm Γκρι

Τσάντα μεταφοράς γάτας

Ανθεκτική και ευρύχωρη τσάντα μεταφοράς γάτας για τις μονοήμερες εκδρομές σας στη φύση, τα ταξίδια και για τις καθημερινές σας βόλτες, ώστε να είστε παντού μαζί, χωρίς να φοβάστε μη χαθεί.

Από εξαιρετικής ποιότητας υλικά, επιλέξτε μια ανθεκτική τσάντα μεταφοράς για γάτα για να περπατάτε παντού μαζί με ασφάλεια. Με αεριζόμενα παράθυρα για την καλή κυκλοφορία του αέρα και πλαϊνές θήκες για να αποθηκεύετε τα προσωπικά της αντικείμενα, μπορείτε να τη βρείτε σε χαρούμενα χρώματα για να επιλέξετε το αγαπημένο σας.

