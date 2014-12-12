Στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να μην εκτελεστούν οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Φο.Δ.Σ.Α. Θεσσαλίας που ελήφθησαν στις 18 Σεπτεμβρίου 2025, προχωρά ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του KarditsaLive.Net.

Με αυτή την κίνηση επιχειρείται να σταματήσει η διαδικασία εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α., που είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Στην σχετική απόφαση του δημάρχου Παναγιώτη Νάνου αναφέρεται ότι στην Γενική Συνέλευση σημειώθηκαν σοβαρές παρατυπίες, όπως ο αποκλεισμός από τη συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Και συνεχίζει:

«Με τις παρατυπίες αυτές θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου. Για τον λόγο αυτό ο Δήμος αποχώρησε από τη συνέλευση με ρητή επιφύλαξη για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων του.

Έχει ήδη συγκληθεί νέα Γενική Συνέλευση για τις 29 Σεπτεμβρίου 2025 με θέμα εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, γεγονός που καθιστά απολύτως αναγκαία την κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και την υποβολή αιτήματος προσωρινής διαταγής για την αναστολή καταχώρισης/εκτέλεσης των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της 18.9.2025 και την αναστολή σύγκλησης και διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της 29.9.2025, πριν από την ημερομηνία αυτή και την αποφυγή δημιουργίας τετελεσμένων σε βάρος του Δήμου.».

Ακολούθως, με την ίδια απόφαση, διορίζεται πληρεξούσιος και αντίκλητος δικηγόρος του Δήμου και του παρέχεται εξουσιοδότηση να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.

Στην απόφαση σημειώνεται ακόμα ότι η απόφαση λαμβάνεται από τον δήμαρχο και όχι από την Δημοτική Επιτροπή γιατί δίνεται η δυνατότητα από το νόμο σε επείγουσα περίπτωση και έκτακτη ανάγκη. Οφείλει, δε, να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από KarditsaLive.Net)