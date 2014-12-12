Ανεβαίνει το θερμόμετρο στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Θεσσαλίας, μετά και την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων από τους δημάρχους της Δυτικής Θεσσαλίας (εκτός από δυο) κατά της απόφασης της πρόσφατης γενικής συνέλευσης. Η δικαστική προσφυγή στοχεύει στην παρεμπόδιση των προσπαθειών των δημάρχων Βόλου Αχιλλέα Μπέου και Λαρισαίων Θανάση Μαμάκου να ελέγξουν τη σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου, η εκλογή του οποίου έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Δευτέρα.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτης Νάνος (Λέσχη 97,6), τα ασφαλιστικά μέτρα έχουν συνυπογράψει όλοι οι δήμαρχοι της Δυτικής Θεσσαλίας, με εξαίρεση εκείνων της Καρδίτσας και των Σοφάδων. Εφόσον το δικαστήριο κάνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής, η διαδικασία εκλογής του νέου Δ.Σ. θα αναβληθεί για μεταγενέστερη ημερομηνία.

Ο Μπέος

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου. Σε δήλωσή του αναφέρει:

“Με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ο Δήμαρχος Τρικκαίων, Σακκάς και η παρέα του επιχειρούν να μπλοκάρουν, έστω και προσωρινά, την υλοποίηση μιας καθ’ όλα νόμιμης και δημοκρατικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του ΦοΔΣΑ, ενισχύοντας τις υποψίες πολλών για τα κίνητρά τους.

Ειλικρινά έχει ενδιαφέρον να δούμε πως και με ποιο σκεπτικό ένα Δικαστήριο θα κάνει, αν κάνει, δεκτό ένα τέτοιο αίτημα που στην ουσία του είναι παράλογο, καταχρηστικό και άκρως αντιδημοκρατικό αφού επιβάλλει την θέση μιας μειοψηφίας της τάξεως του 32% σε μια πλειοψηφία της τάξεως του 68%! Αναμφίβολα θα πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο…

Γεγονός, πάντως, είναι ότι με τη θλιβερή αυτή διαδικασία που αποτελεί ντροπή για αιρετούς, όπως οι προσφεύγοντες, έπεσαν οι μάσκες και αποκαλύπτονται προθέσεις που πραγματικά αποτελούν όνειδος για την ίδια την Αυτοδιοίκηση. Όταν παραβιάζονται θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές, όπως αυτή της πλειοψηφίας, ανοίγουν διάπλατα οι πόρτες για παρεμβάσεις εξωγενών παραγόντων, θεσμικών και άλλων.”

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr