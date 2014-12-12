Ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, για το μνημείο στα Τέμπη έγινε σήμερα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, σε συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας. Οι συγγενείς ενημερώθηκαν για τα σχέδια της Περιφέρειας, αναφορικά με την ασφαλτόστρωση του δρόμου που οδηγεί στο σημείο, όπως και τα υπόλοιπα έργα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης που αναμένεται να γίνουν στην περιοχή.

Μέχρι Ιανουάριο αναμένεται να είναι έτοιμος ο χώρος, ώστε τον Φεβρουάριο στο μνημόσυνο να έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση.

Από την πλευρά τους οι συγγενείς, τόνισαν ότι δεν θέλουν να υπάρξει καμία παρέμβαση στο σημείο, παρά μόνο να γίνουν εργασίες, οι οποίες θα τους διευκολύνουν στο να φτάνουν εκεί όπου έγινε η σύγκρουση των τρένων και χάθηκαν οι άνθρωποι τους.

