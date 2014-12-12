Τι απέγιναν οι αναδυόμενες μπάρες στους πεζόδρομους της Λάρισας; Το έργο αποδείχτηκε φούσκα, τα μεταλλικά κολωνάκια παραμένουν βυθισμένα, ενώ τα τροχοφόρα κυκλοφορούν ανενόχλητα.

Η δημοτική αρχή Καλογιάννη καμάρωνε ότι έλυσε το πρόβλημα της φύλαξης των πεζοδρόμων. Όμως, παρότι ξοδεύτηκαν 1,1 εκ. ευρώ από τις τσέπες των δημοτών, όλα κατέληξαν στον κάλαθο των αχρήστων.

Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εξετάζοντας τη σύμβαση του Δήμου με την Cosmote, διαπίστωσε έκπληκτος ότι - πέραν του αρχικού ποσού-, αυτή προέβλεπε και την καταβολή στην εταιρεία 500.000 ευρώ τον χρόνο για …να τρέχει το σύστημα.

Και τώρα τι γίνεται; Το ερώτημα απευθύνεται στην παρούσα δημοτική αρχή η οποία, δυο χρόνια από την ημέρα που ανέλαβε, απλώς αγναντεύει τις βυθισμένες μπάρες …

kosmoslarissa.gr (από τη στήλη kampos Land)