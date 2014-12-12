Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο δρόμο Καλλιπεύκη – Γόννοι στο ύψος του Αγίου Νεκταρίου, όταν μπροστά στο αγροτικό που οδηγούσε 21χρονος κατευθυνόμενος προς Γόννους εμφανίστηκε ένα τεράστιο αγριογούρουνο.

Η σύγκρουση του οχήματος με το άγριο ζώο ήταν σφοδρή και χάρη στα αντανακλαστικά του οδηγού αποφεύχθηκαν τα χειρότερα αφού ο οδηγός δεν τραυματίστηκε, αν και το όχημα υπέστη ζημιές στο μπροστινό τμήμα.

Δυστυχώς το αγριογούρουνο δεν άντεξε και πέθανε μετά τη σύγκρουση.

Οπως αναφέρουν κάτοικοι και επισκέπτες της Καλλιπεύκης ο δρόμος Καλλλιπεύκη – Γόννοι εξαιτίας των πολλών αγριογούρουνων έχει μετατραπεί σε καρμανιόλα και τα ατυχήματα με υλικές ζημιές είναι πολλά.

Παράλληλα καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην αναπτύσσουν ταχύτητα γιατί ανά πάσα στιγμή μπορούν να εμφανιστούν από το δάσος ή τα χωράφια κοπάδια αγριογούρουνων.

