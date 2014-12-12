Στα 42 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται τελικά το ύψος της δαπάνης για την εφαρμογή του προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας για το έτος 2025.

Αυτό προβλέπει η σχετική τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση (υπ’ αριθμ. 59322/26923/05-03-2025) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύτηκε σήμερα Δευτέρα 6/10 (o προϋπολογισμός, από τα 20 εκατ. ευρώ που ίσχυαν αρχικά, αυξάνεται στα 42 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το ποσό κατανέμεται ως εξής:

36 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων,

3 εκατ. ευρώ για ενισχύσεις,

3 εκατ. ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών.

Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 082/2 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (έργο 2019ΣΕ08220006).

Δείτε ΕΔΩ τη σχετική απόφαση

