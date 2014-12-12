Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών η Ζωή Λέτσιου μετά από ατύχημα στον φούρνο που εργαζόταν.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 στον Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνα Δαμασίου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ: Ιωάννης Λέτσιος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης Λούτσος, Μαρία Λούτσου

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Μιχαήλ & Μαρία Λέτσιου, Ευσταθία & Ιωάννης Αγραφιώτης

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. την Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

2)Ο καφές θα δοθεί στο μαγαζί του Νταμπαλέτσιου.