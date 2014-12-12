Αυτοί είναι οι 164 υποψήφιοι του Μάκη Εσκίογλου στον Δήμο Φαρσάλων
Φάρσαλα | 01 Σεπ 2023, 10:23
Κατατέθηκαν χθες οι 164 υποψήφιοι του Δημοτικού Συνδυασμού «Φάρσαλα Ανάπτυξη», του Δημάρχου Φαρσάλων κι εκ νέου υποψηφίου κ. Μάκη Εσκίογλου.
«Συνεχίζοντας το έργο που ξεκινήσαμε πίσω στο 2019, βρισκόμαστε ξανά στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας, με παρακαταθήκη το έργο μας, με πυξίδα το πρόγραμμά μας και προπαντός με πρωταγωνιστές το πλήθος παλιών και νέων υποψηφίων που στηρίζουν ενεργά αυτό τον ομαδικό αυτό αγώνα ανάπτυξης για την επαρχία Φαρσάλων.
Συνολικά 164 γυναίκες και άνδρες συστρατεύονται σ’ αυτή την πορεία ανάπτυξης, με κίνητρο την άδολη προσφορά στον τόπο μας. Θέλω να τους ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη και να τους ευχηθώ καλή επιτυχία. Θα ακολουθήσει στις επόμενες ημέρες η παρουσίαση του έργου μας στη θητεία που ολοκληρώνεται, αλλά και του προγράμματός μας για την επόμενη πενταετία.
Μία πενταετία που έχει όλα τα εχέγγυα να γίνει ορόσημο ανάπτυξης και ευημερίας για τα Φάρσαλα! Συνεχίζουμε με έργα» δήλωσε ο κ. Εσκίογλου.
Αναλυτικά οι υποψήφιοι:
ΓΡΙΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΚΡΙΒΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑΧΝΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΡΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΣΟΥΚΑ ΑΝΝΑ ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΝΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΧΩΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΠΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΖΙΑΜΑΛΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΒΑΣΙΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΙΖΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΒΡΥΣΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΝΤΑΛΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΥΣΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΠΕΡΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΥΣΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΥΣΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΓΛΑΙΑ ΒΡΥΣΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΑΣΟΛΟΦΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΔΑΣΟΛΟΦΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΟΛΟΦΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΧΟΛΕΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΛΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΛΟΦΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΥΡΟΜΥΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΙΛΟΦΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΡΕΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΛΟΦΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΦΙΛΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΛΟΦΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΛΟΦΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΔΙΛΟΦΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝΙΠΠΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΙΠΠΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΝΙΠΠΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΖΕΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΙΠΠΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝΙΠΠΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΠΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΑΦΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΝΑΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ ΑΓΑΘΗ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΠΑΜΠΑΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΗΝΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΝΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΥΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΡΗΝΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΤΜΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΗΝΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΗΝΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΤΟΣΟΓΛΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΝΤΟΥΡΑ ΚΕΡΑΣΙΝΑ ΖΩΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΙΑΓΓΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΒΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΕΛΙΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΙΚΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΛΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΔΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΛΥΔΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΠΡΙΣΙΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΛΥΔΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΙΔΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΑΝΗ ΛΟΥΙΖΑ ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΕΜΠΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΤΟΧΩΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΣΙΤΟΧΩΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΤΡΩΝΗ ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΙΤΟΧΩΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΤΟΧΩΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΛΙΑΧΟΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΤΟΧΩΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΒΑΙΑ ΣΙΤΟΧΩΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΣΚΟΠΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΥΚΛΙ ΛΙΛΙΑΝΑ ΣΚΟΠΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΣΟΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΟΠΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΣΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΑΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΑΣΤΕΜΕΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΥΠΕΡΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΥΠΕΡΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΚΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΠΕΡΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΤΣΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΚΟΒΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΟΥΣΤΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΡΔΑΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΟΥΚΟΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΡΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΑΡΛΙΚΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΜΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΑΠΡΑΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΟΥΦΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΣΟΦΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΛΑΠΑΝΙΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΡΙΚΤΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΤΣΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΟΦΑΔΙΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ