Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην εθνική οδό Λάρισας - Τρικάλων, στο ύψος των Ταξιαρχών.

Ι.Χ. αυτοκίνητο που κινούνταν στο ρεύμα προς Λάρισα, κάτω από άγνωστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα «καρφώθηκε» στη διαχωριστική νησίδα ,α αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

farkadonaday.gr