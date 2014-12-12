Αυτοκίνητο καρφώθηκε στο στηθαίο στον δρόμο Λάρισας - Τρικάλων
Ειδήσεις | 15 Νοε 2025, 08:38
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην εθνική οδό Λάρισας - Τρικάλων, στο ύψος των Ταξιαρχών.
Ι.Χ. αυτοκίνητο που κινούνταν στο ρεύμα προς Λάρισα, κάτω από άγνωστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του.
Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα «καρφώθηκε» στη διαχωριστική νησίδα ,α αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.
farkadonaday.gr
