Ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν επί ποδός στον Βόλο, αξιοποιώντας κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει στον δολοφόνο της 36χρονης συζύγου του, μητέρας τεσσάρων παιδιών.

Η στυγερή δολοφονία χθες το μεσημέρι, μπροστά στην είσοδο πολυκατοικίας όπου διέμεναν, στην οδό Κωνσταντά, έχει παγώσει τον Βόλο και το πανελλήνιο.

Ο 40χρονος δράστης, ο οποίος κατάφερε δύο θανάσιμες μαχαιριές στην 36χρονη Μαργιόλα Νακολέτσι από την Αλβανία, τράπηκε σε φυγή, αφού διαπέρασε τη τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας, εγκαταλείποντας τη σύζυγό του σε λίμνη αίματος.

Η άτυχη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή από ακατάσχετη αιμορραγία στα χέρια της 18χρονης κόρης της, η οποία μαζί με τα άλλα τρία ανήλικα αδέλφια της έγιναν μάρτυρες της φρίκης.

Μετά τη διαφυγή του ο 40χρονος παραμένει ακόμη άφαντος και οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν το ανθρωποκυνηγητό. Το τηλεφωνικό κέντρο της Αστυνομίας –και ενώ συμπληρώνονται 24 ώρες από το άγριο φονικό- έχει δεχθεί αρκετές αναφορές για πρόσωπα που μοιάζουν με τον δράστη, με αστυνομικούς να σπεύδουν για εξακρίβωση στοιχείων.

Κάτοικοι στον Βόλο δείχνουν τις τελευταίες ώρες να παρατηρούν κινήσεις ατόμων και τα χαρακτηριστικά τους, σε μια προσπάθεια σύντομα οι αστυνομικοί να βρεθούν στα ίχνη του δράστη και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

