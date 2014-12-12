Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 77χρονος που συμμετείχε στην υπόθεση της αναζήτησης λιρών στην περιοχή των Γόννων, η οποία είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 53χρονου που συμμετείχε σε ομάδα τεσσάρων ατόμων που αναζητούσαν λίρες.

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν ήξερε ότι η περιοχή του Ολύμπου είναι χαρακτηρισμένος ως χώρος αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Δήλωσε συντετριμμένος για το θάνατο του 53χρονου και τόνισε ότι ήταν αυτός που ειδοποίησε για βοήθεια.

Τη Δευτέρα θα απολογηθούν τα αδέλφια που συμμετείχαν στην ανασκαφή και την έρευνα για λίρες στους Γόννους Λάρισας. Σήμερα μετά την παρέλευση του αυτοφώρου παραδόθηκαν στις αστυνομικές αρχές. Τα δύο αδέλφια είχαν τραπεί σε φυγή, μετά το ατύχημα μέσα στη στοά και η αστυνομία τους αναζητούσε.

Τέλος αφέθηκε ελεύθερος χωρίς όρους ο αδερφός τους μια και σε αυτόν ανήκε η άδεια του οχήματος που βρέθηκε κοντά στη σπηλιά και κατασχέθηκε από τις αρχές.

Ρεπορτάζ: Ελπίδα Κουτσογιάννη

ertnews.gr