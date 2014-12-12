Με ένα αφιέρωμα στον Αμερικανό σκηνοθέτη Ντέιβιντ Κιθ Λιντς, συνεχίζονται οι προβολές στο Σινέ Μύλος ”Μπαρμπής Βοζαλής” από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας.

Το θρίλερ μυστηρίου, με τίτλο “Ο Ύποπτος κόσμος του Τουίν Πικς”, θα απολαύσουν οι σινεφίλ από τη Δευτέρα 1η έως και την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21:30.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Το χρονικό των οδυνηρών τελευταίων ημερών της Λόρα Πάλμερ, σχεδόν ένα χρόνο μετά τον φόνο της Τερέζα Μπανκς, κατοίκου μιας πόλης γειτονικής του Τουίν Πικς. Η αρχή όλης της ιστορίας ή μήπως το τέλος της;

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Λιντς

Πρωταγωνιστές: Σέριλ Λι, Ρέι Γουάιζ, Μέντχεν Άμικ, Κρις Άιζακ, Ντέιβιντ Μπόουι

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ

Η ταινία είναι ακατάλληλη για ανηλίκους.