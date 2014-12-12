Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 18 Αυγ 2025
Σήμερα κηδεύονται οι:
Γεωργία Κωνσταντέλια ετών 68
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Ξανθή Πλιούτσια ετών 85
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον Ευαγγελισμό Λάρισας
Βασιλική Γιωτάκη ετών 87
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους στη Νίκαια Λάρισας
Ελένη Γκουντέτσιου ετών 89
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου στο Ζάππειο Λάρισας
Νικόλαος Δοξαράς ετών 75
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
