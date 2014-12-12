Σήμερα κηδεύονται οι: 

Γεωργία Κωνσταντέλια ετών 68 

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας 

Ξανθή Πλιούτσια ετών 85 

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον Ευαγγελισμό Λάρισας 

Βασιλική Γιωτάκη ετών 87

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους στη Νίκαια Λάρισας 

Ελένη Γκουντέτσιου ετών 89 

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου στο Ζάππειο Λάρισας 

Νικόλαος Δοξαράς ετών 75 

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας 