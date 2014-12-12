Το τελευταίο «αντίο» στη Λένα Σαμαρά, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών, είπαν σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α' Κοιμητηρίου Αθηνών συγγενείς και φίλοι.

Από τις 12 το μεσημέρι πλήθος κόσμου βρέθηκε στον Ιερό Ναό, μεταξύ των οποίων και πολιτικά πρόσωπα, σε βαρύ κλίμα.

Μεταξύ άλλων, το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Νίκος Δένδιας, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Παύλος Μαρινάκης, η Νίκη Κεραμέως, η Δόμνα Μηχαηλίδου, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Μίλτος Χρυσομάλλης, ο Νίκος Ρωμανός, ο Διονύσης Σταμενίτης, η Σοφία Βούλτεψη, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Ανδρέας Κατσανιώτης, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ο Βασίλης Γιόγιακας, η Λίνα Μενδώνη, ο Θάνος Πλεύρης, η Αθηνά Λινού, ο Κώστας Τσιάρας, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γιώργος Πατούλης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Γιάννης Στουρνάρας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Χάρης Δούκας, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος.

Συντετριμμένοι έφτασαν και ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του, Γεωργία, και ο αδερφός της Λένας, Κώστας.

O συγκινητικός επικήδειος του Αντώνη Σαμαρά - «Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια»

Στον συγκινητικό του επικήδειο ο κ. Σαμαράς ανέφερε: «Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο της, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο. Τι να πω σαν πατέρας γι' αυτή την πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας γι' αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς. Γι' αυτό και εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια».

Σημειώνεται πως η οικογένεια είχε ζητήσει, αντί στεφάνων, να κατατεθούν χρήματα σε λογαριασμούς για κοινωφελείς σκοπούς. «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», είχε γράψει σε ανάρτησή του ο κ. Σαμαράς, αποχαιρετώντας δημόσια την κόρη του.

Εικόνες από την κηδεία της Λένας Σαμαρά

Η άφιξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Βασίλης Κικίλιας

Ο Αντώνης Ρέμος

Ο Νίκος Χαρδαλιάς

Το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά

Ζώη Κωνσταντοπούλου, Παύλος Γερουλάνος, Σοφία Ζαχαράκη

Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης

Ο Κωστής Χατζηδάκης

Ο Προκόπης Παυλόπουλος

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Ο Γιάννης Βρούτσης

Ο Γιώργος Πατούλης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα

Ο αδερφός της Λένας Σαμαρά, Κώστας

Ο Φρέντι Μπελέρης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης

Η μητέρας της Λένας Σαμαρά, Γεωργία Σαμαρά Κρητικού

Ο Νίκος Δένδιας και ο Παύλος Μαρινάκης

Έφτασε ο Αντώνης Σαμαράς

Πλήθος κόσμου στη κηδεία της Λένας Σαμαρά - Ο Γρηγόρης Δημητριάδης και η Όλγα Κεφαλογιάννη

Ο Γιάννης Πλακιωτάκης και η γυναίκα του

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο Ά Νεκροταφείο Αθηνών για τη κηδεία της Λένας Σαμαρά

Ο Χρήστος Σταϊκούρας

Ο Κώστας Καραμανλής με την γυναίκα του Νατάσσα

O Θάνος Πλεύρης, η Ελίζα Βόζεμπεργκ και ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Πλήθος κόσμου στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών

Ο Αλέξανδρος Σαμαράς

Η Νίκη Κεραμέως

kosmoslarissa.gr (από Zougla.gr)