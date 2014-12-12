Μια ακόμη νύχτα έντασης πέρασαν χθες οι κάτοικοι της συνοικίας της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα όταν ομάδα 10 και περισσοτέρων νεαρών, άρχισαν χωρίς λόγο να σπάνε καθρέφτες αυτοκινήτων και να πετάνε πέτρες προκαλώντας φθορές σ’ ότι βρέθηκε μπροστά τους.

Οι περίοικοι ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία επενέβη για να σταματήσουν οι φθορές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη περιοχή της Λάρισας, σημειώνεται συχνά αντίστοιχα φαινόμενα με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να ζητούν πιο συχνή παρουσία Αστυνομικών δυνάμεων.

Πριν αρκετό χρονικό διάστημα μάλιστα είχαν γίνει και κινητοποιήσεις για τα συγκεκριμένα προβλήματα που περιλάμβαναν και συμβολικό αποκλεισμό του οδικού κόμβου που οδηγεί στη συνοικία με βασικό αίτημα την αποκατάσταση του αισθήματος της ασφάλειας και της τάξης στην περιοχή.

Iωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)